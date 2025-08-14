Посол ЄС в Україні перед Аляскою: Україна хоче миру, але не за будь-яку ціну

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова напередодні зустрічі американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна нагадала, що Україна хоче миру, але "не за будь-яку ціну".

Про це вона написала у Facebook, передає "Європейська правда".

Матернова напередодні саміту Трампа та Путіна на Алясці заявила, що поки світ з надією очікує на нього, сподіваючись на припинення вогню, "росіяни продовжують як завжди".

"Вбивають цивільних. Минулої ночі в Херсонській області. Семеро загиблих. Дев'ятеро поранених. Понад 100 зруйнованих будинків. А коли рятувальники виносили тіла загиблих, російський безпілотник знову завдав удару, поранивши трьох офіцерів", – наголосила вона.

Посол ЄС зауважила, що завтрашній саміт на Алясці відбудеться без України та інших європейських країн.

"Проте всі екзистенційні питання щодо її майбутнього, щодо закінчення війни, має вирішувати Україна. З гарантіями безпеки від своїх друзів і союзників. Інакше Путін знову завдасть удару", – акцентувала вона.

Відтак Матернова наголосила, що Україна хоче миру, але не за будь-яку ціну.

"Я щиро сподіваюся, що Сполучені Штати та президент Трамп пам'ятатимуть про це завтра. В ім'я сьогоднішніх українських жертв – і всіх інших, хто загинув від російських атак", – підсумувала вона.

15 серпня на Алясці пройде саміт між Трампом та очільником Кремля. Американський президент заявив, що, на його думку, Путін прибуває на саміт з наміром "укласти угоду" про припинення війни в Україні.

Водночас він також передбачає, що його зустріч з очільником Кремля має 25% шансів на провал.

Також Трамп заявив, що європейські лідери можуть взяти участь у зустрічі, яку він сподівається організувати між президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владіміром Путіним.

