Посол ЕС в Украине перед Аляской: Украина хочет мира, но не любой ценой

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова накануне встречи американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина напомнила, что Украина хочет мира, но "не любой ценой".

Об этом она написала в Facebook, передает "Европейская правда".

Матернова накануне саммита Трампа и Путина на Аляске заявила, что пока мир с надеждой ожидает его, надеясь на прекращение огня, "россияне продолжают как всегда".

"Убивают мирных жителей. Прошлой ночью в Херсонской области. Семеро погибших. Девять раненых. Более 100 разрушенных домов. А когда спасатели выносили тела погибших, российский беспилотник снова нанес удар, ранив трех офицеров", – подчеркнула она.

Посол ЕС отметила, что завтрашний саммит на Аляске состоится без Украины и других европейских стран.

"Однако все экзистенциальные вопросы относительно ее будущего, относительно окончания войны, должна решать Украина. С гарантиями безопасности от своих друзей и союзников. Иначе Путин снова нанесет удар", – подчеркнула она.

Затем Матернова подчеркнула, что Украина хочет мира, но не любой ценой.

"Я искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра. Во имя сегодняшних украинских жертв – и всех остальных, кто погиб от российских атак", – подытожила она.

15 августа на Аляске пройдет саммит между Трампом и главой Кремля. Американский президент заявил, что, по его мнению, Путин прибывает на саммит с намерением "заключить соглашение" о прекращении войны в Украине.

В то же время он также предполагает, что его встреча с главой Кремля имеет 25% шансов на провал.

Также Трамп заявил, что европейские лидеры могут принять участие во встрече, которую он надеется организовать между президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.