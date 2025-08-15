В Германии Сара Вагенкнехт, лидер леворадикального Альянса Сары Вагенкнехт (АСВ), отвергает перспективу членства Украины в НАТО.

Об этом она заявила в интервью Rheinische Post в связи с предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

"США должны снять вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня на Аляске", – сказала Вагенкнехт.

Вагенкнехт подчеркивает: "Вероятно, мира не будет до тех пор, пока на столе будет стоять вопрос вступления в НАТО или размещения войск НАТО в Украине".

"Европейцы и (президент Украины Владимир) Зеленский также должны исключить перспективу НАТО для Украины и тем самым продемонстрировать, что они действительно хотят мира", – добавила она.

Таким образом, глава АСВ поддерживает утверждение Кремля о том, что расширение НАТО на восток стало причиной российского вторжения в Украину. Это утверждение было неоднократно опровергнуто.

Как известно, генсек НАТО Марк Рютте после заседания Североатлантического совета в Гааге подтвердил намерения Альянса продолжить поддержку Украины на пути к членству.

Как сообщала "Европейская правда", президент Франции Эмманюэль Макрон после совместного разговора с президентом США Дональдом Трампом 13 августа заявил, что США – в отличие от НАТО – присоединятся к гарантиям безопасности Украины и что это подтвердил сам Трамп.

Президент Европейского совета Антониу Кошта также рассказал, что Трамп говорил о перемирии, причастности Украины и гарантиях безопасности.