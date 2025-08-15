У Франції вилучили 1,3 тонни кокаїну на суму до 40 млн євро

Французькі слідчі перехопили поблизу Бордо 1,345 тонни кокаїну, захованого у вантажі великовантажного автомобіля.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

На автостраді А63 поблизу Сестаса недалеко від Бордо був перехоплений великовантажний автомобіль, що прямував з Іспанії. Усередині слідчі виявили винятковий вантаж: 1,345 тонни кокаїну, розподіленого приблизно в десяти мішках, захованих у дерев'яних ящиках.

Справа почалася на початку липня. Слідчий відділ Бордо отримав конфіденційну інформацію: великовантажний автомобіль нібито використовувався для перевезення наркотиків між Іспанією та Францією. Прокуратура Бордо негайно розпочала попереднє розслідування.

Розслідування швидко виявило два підозрілі маршрути, якими рухалася вантажівка, що перебувала в розшуку, з'єднуючи Іспанію з Північною Європою, підтвердивши таким чином правдивість первинних розвідувальних даних.

Вулична вартість наркотиків оцінюється від 30 до 40 мільйонів євро за умови напівоптового перепродажу, повідомила полковник Крістель Тарролле, керівник Національного слідчого підрозділу жандармерії (UNI).

Водій вантажівки – 36-річний іспанець, невідомий французькій владі. Його звинувачують у ввезенні, зберіганні, перевезенні та пересиланні наркотиків у складі організованої банди, а також в участі у злочинній змові. Прокуратура клопотала про взяття його під варту.

Йому загрожує 10 років позбавлення волі.

За повідомленням прокуратури Бордо, слідство продовжує встановлювати співучасників цієї контрабанди. За словами прокурора Рено Годеуля, це вилучення, одне з найбільших у Жиронді, ілюструє "тривожний розвиток маршруту імпорту кокаїну в Європу з південної Іспанії та Португалії".

