Во Франции изъяли 1,3 тонны кокаина на сумму до 40 млн евро

Французские следователи перехватили вблизи Бордо 1,345 тонны кокаина, спрятанного в грузе большегрузного автомобиля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

На автостраде А63 вблизи Сестаса недалеко от Бордо был перехвачен большегрузный автомобиль, следовавший из Испании. Внутри следователи обнаружили исключительный груз: 1,345 тонны кокаина, распределенного примерно в десяти мешках, спрятанных в деревянных ящиках.

Дело началось в начале июля. Следственный отдел Бордо получил конфиденциальную информацию: большегрузный автомобиль якобы использовался для перевозки наркотиков между Испанией и Францией. Прокуратура Бордо немедленно начала предварительное расследование.

Расследование быстро выявило два подозрительных маршрута, по которым двигался разыскиваемый грузовик, соединяя Испанию с Северной Европой, подтвердив таким образом правдивость первоначальных разведывательных данных.

Уличная стоимость наркотиков оценивается от 30 до 40 миллионов евро при условии полуоптовой перепродажи, сообщила полковник Кристель Тарролле, руководитель Национального следственного подразделения жандармерии (UNI).

Водитель грузовика – 36-летний испанец, неизвестный французским властям. Его обвиняют во ввозе, хранении, перевозке и пересылке наркотиков в составе организованной банды, а также в участии в преступном сговоре. Прокуратура ходатайствовала о взятии его под стражу.

Ему грозит 10 лет лишения свободы.

По сообщению прокуратуры Бордо, следствие продолжает устанавливать соучастников этой контрабанды. По словам прокурора Рено Годеуля, это изъятие, одно из крупнейших в Жиронде, иллюстрирует "тревожное развитие маршрута импорта кокаина в Европу из южной Испании и Португалии".

Бельгия, Нидерланды и Великобритания недавно ликвидировали европейскую преступную группу, которая занималась незаконным оборотом наркотиков – было изъято 5 млн евро.

14 июля полиция в Германии изъяла наркотики стоимостью около 20 млн евро, которые приехали в магазин в партии овощей.

А 20 июля писали, что болгарские пограничники изъяли одну из крупнейших партий кокаина из фургона с бельгийскими номерами, который направлялся в Турцию.