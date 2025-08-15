Пожарные локализовали большинство лесных пожаров по всей Греции

Пожарная служба локализовала большинство лесных пожаров, вспыхнувших в последние дни по всей Греции, однако риск возникновения возгорания остается очень высоким и в пятницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

На Хиосе фронт пожара между селами Лептопода и Кампия оставался активным в пятницу утром.

На Халкидики лесной пожар, вспыхнувший около 20:30 в четверг в лесном массиве в Стратоне, не угрожая жилым районам, был частично взят под контроль, сообщает пожарная служба. Для тушения пожара было мобилизовано 60 пожарных на 20 единицах техники.

В Ахае ситуация выглядит лучше. В связи со вчерашним возгоранием в этом районе было произведено два задержания.

Кроме того, пожар в более широком районе Сичайна в Патрасе потушили. Тем не менее сегодня мощные силы пожаротушения остаются в режиме ожидания.

Риск возникновения лесных пожаров в пятницу очень высок в Аттике, Пелопоннесе, центральной Греции, Фессалии, центральной Македонии, восточной Македонии и Фракии, а также на севере и юге Эгейского моря.

Испания в течение всего сезона страдала от лесных пожаров в разных регионах, однако текущая неделя стала худшей – за считанные дни выгорели десятки тысяч гектаров территории, многим людям пришлось эвакуироваться.

По всей стране погибли уже три человека, из них двое – пожарные-волонтеры.

В начале августа на юге Франции произошел крупнейший пожар за последние десятилетия.