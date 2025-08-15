Наземный персонал Ryanair бастует в Испании в разгар сезона отпусков

Наземный персонал в Испании, ответственный за обслуживание рейсов Ryanair, в пятницу объявил забастовку во всех основных аэропортах страны.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Работники Azul Handling, принадлежащей ирландской бюджетной авиакомпании, которая занимается обслуживанием пассажиров, загрузкой и разгрузкой багажа, буксировкой самолетов и другими услугами, требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Они планируют бастовать до воскресенья и угрожают повторять акции протеста каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье до конца года, если Ryanair откажется выполнить их требования.

В субботу к ним присоединятся работники компании Menzies, которая предоставляет услуги нескольким авиакомпаниям. Ранее эти сотрудники объявили о забастовках по выходным до конца августа.

Забастовка Azul Handling сначала, похоже, мало повлияла на авиасообщение: по данным оператора аэропортов Испании Aena, не было отмен рейсов, а задержки были лишь незначительными.

Вероятно, это связано с законодательными требованиями, которые обязывают компании обеспечивать минимальный уровень обслуживания во время забастовок, что фактически ограничивает право на забастовку.

Профсоюз UGT обвинил руководство Azul Handling в нарушении права на забастовку.

Напомним, в начале июля десятки тысяч пассажиров пострадали из-за забастовки французских диспетчеров авиадвижения, которая привела к отмене рейсов во Франции.

В апреле Ryanair просил власти в Бельгии привлечь армию из-за нехватки персонала в аэропорту.