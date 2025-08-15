ЗМІ: у зустрічі Трампа та Путіна візьмуть участь також їхні радники

У Білому домі заявили, що на зустрічі американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна також будуть їхні радники.

Про це NBC News повідомив обізнаний представник Білого дому, пише "Європейська правда".

Представник Білого дому повідомив, що на сьогоднішній зустрічі з Путіним і його радниками Трампа супроводжуватимуть державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф.

За словами посадовця, це замінить зустріч, яка спочатку була описана як двостороння зустріч Трампа і Путіна. Очікується, що на зустрічі також будуть присутні перекладачі.

У двосторонньому робочому обіді візьмуть участь Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік, глава адміністрації Сьюзі Вайлс, а також Віткофф.

Варто звернути увагу, що спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога немає у складі делегації.

Як писали, літак очільника Кремля приземлився на військовій базі міста Анкоридж на Алясці. Американські ЗМІ пишуть, що Трамп також вже прибув на місце зустрічі.

На борту президентського літака Трамп спілкувався зі ЗМІ та сказав, зокрема, що не буде говорити про територіальні питання "від імені України" і що допускає надання певних гарантій Україні разом з Європою, але не у рамках НАТО.

Також під час перельоту відбулась перша розмова Трампа із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

