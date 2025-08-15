Літак Путіна сів на військовій базі на Алясці, де відбудеться саміт з Трампом

Літак правителя РФ Владіміра Путіна приземлився на військовій базі міста Анкоридж на Алясці, куди він прибув на зустріч з Дональдом Трампом – першу за цієї каденції американського президента.

Про це повідомляє "Європейська правда".

ОНОВЛЕНО О 21:58. Вести 24 згодом повідомили, що цей літа прилетів без Путіна на борту. О 21:56 ТАСС повідомило, що очільник Кремля прибув до Анкориджа.

Літак очільника Кремля, який під час дороги із західної частини Росії зупинявся у Магадані на крайньому сході країни, приземлився в Анкориджі на Алясці.

На фінальному відтінку перельоту цей рейс був найбільш відстежуваним у світі на сервісі FlightRadar24 – за ним спостерігали понад 450 тисяч користувачів.

Трамп прибув до Анкориджа дещо раніше. На борту президентського літака він спілкувався зі ЗМІ та сказав, зокрема, що не буде говорити про територіальні питання "від імені України" і що допускає надання певних гарантій Україні разом з Європою, але не у рамках НАТО.

Також під час перельоту відбулась перша розмова Трампа із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

