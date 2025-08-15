СМИ: во встрече Трампа и Путина примут участие также их советники

В Белом доме заявили, что на встрече американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина также будут присутствовать их советники.

Об этом NBC News сообщил осведомленный представитель Белого дома, пишет "Европейская правда".

Представитель Белого дома сообщил, что на сегодняшней встрече с Путиным и его советниками Трампа будут сопровождать государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

По словам чиновника, это заменит встречу, которая изначально была описана как двусторонняя встреча Трампа и Путина. Ожидается, что на встрече также будут присутствовать переводчики.

В двустороннем рабочем обеде примут участие Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник, глава администрации Сьюзи Уайлс, а также Уиткофф.

Стоит обратить внимание, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог не входит в состав делегации.

Как писали, самолет главы Кремля приземлился на военной базе города Анкоридж на Аляске. Американские СМИ пишут, что Трамп также уже прибыл на место встречи.

На борту президентского самолета Трамп общался со СМИ и сказал, в частности, что не будет говорить о территориальных вопросах "от имени Украины" и что допускает предоставление определенных гарантий Украине вместе с Европой, но не в рамках НАТО.

Также во время перелета состоялся первый разговор Трампа с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

