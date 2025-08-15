Розпочалися переговори між Трампом та Путіним

Між американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля розпочалися офіційні перемовини.

Про це пише "Європейська правда".

Переговори лідерів США та Росії розпочались. Державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткоф сидять поруч із Трампом, а міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров та Юрій Ушаков – поруч із Путіним.

Журналістів вивели із зали, лідери США та Росії не відповіли на жодне з їхніх питань.

У Білому домі раніше заявили, що на зустрічі американського Трампа та Путіна також будуть їхні радники, хоча очікувалося, що це будуть переговори віч-на-віч.

На борту президентського літака Трамп спілкувався зі ЗМІ та сказав, зокрема, що не буде говорити про територіальні питання "від імені України" і що допускає надання певних гарантій Україні разом з Європою, але не у рамках НАТО.

Також під час перельоту відбулась перша розмова Трампа із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

