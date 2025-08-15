Начались переговоры между Трампом и Путиным

Между американским президентом Дональдом Трампом и главой Кремля начались официальные переговоры.

Об этом пишет "Европейская правда".

Переговоры лидеров США и России начались. Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф сидят рядом с Трампом, а министр иностранных дел России Сергей Лавров и Юрий Ушаков – рядом с Путиным.

Журналистов вывели из зала, лидеры США и России не ответили ни на один из их вопросов.

В Белом доме ранее заявили, что на встрече американского Трампа и Путина также будут их советники, хотя ожидалось, что это будут переговоры один на один.

На борту президентского самолета Трамп общался со СМИ и сказал, в частности, что не будет говорить о территориальных вопросах "от имени Украины" и что допускает предоставление определенных гарантий Украине вместе с Европой, но не в рамках НАТО.

Также во время перелета состоялся первый разговор Трампа с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

