Начались переговоры между Трампом и Путиным
Новости — Пятница, 15 августа 2025, 22:38 —
Между американским президентом Дональдом Трампом и главой Кремля начались официальные переговоры.
Об этом пишет "Европейская правда".
Переговоры лидеров США и России начались. Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф сидят рядом с Трампом, а министр иностранных дел России Сергей Лавров и Юрий Ушаков – рядом с Путиным.
Журналистов вывели из зала, лидеры США и России не ответили ни на один из их вопросов.
В Белом доме ранее заявили, что на встрече американского Трампа и Путина также будут их советники, хотя ожидалось, что это будут переговоры один на один.
На борту президентского самолета Трамп общался со СМИ и сказал, в частности, что не будет говорить о территориальных вопросах "от имени Украины" и что допускает предоставление определенных гарантий Украине вместе с Европой, но не в рамках НАТО.
Также во время перелета состоялся первый разговор Трампа с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
