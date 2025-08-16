СМИ: Мелания Трамп написала Путину письмо о похищенных украинских детях

Жена президента США Мелания Трамп написала правителю России Владимиру Путину личное письмо с призывами об украинских детях, вывезенных российской оккупационной администрацией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома, пишет "Европейская правда".

Мелания Трамп якобы написала личное письмо Владимиру Путину, и Дональд Трамп вручил его правителю РФ во время встречи на Аляске.

Чиновники не стали раскрывать подробное содержание письма, кроме того, что там речь идет о похищении детей в результате российско-украинской войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о "нейтральности" своей жены Мелании, комментируя влияние первой леди на его решение по Украине.

О влиянии Мелании заговорили после пресс-конференции в Овальном кабинете 14 июля, когда Трамп рассказывал об особенностях своих бесед с российским правителем.

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в прошлом месяце сказал, что США будут требовать возвращения украинских детей, похищенных россиянами.

В июле в Совете Европы отметили, что некоторые действия администрации Трампа вредят помощи похищенным из Украины детям.