В Кремле утверждают, что трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Зеленского не обсуждалась

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков утверждает, что во время встречи Путина и Трампа на Аляске возможность трехсторонней встречи с участием Украины не обсуждалась.

Об этом сообщает российское ТАСС, пишет "Европейская правда".

Ушаков в общении с журналистами сказал, что возможные даты новой встречи лидеров США и РФ пока неизвестны.

Также он утверждает, что трехсторонняя встреча, в которой принял бы участие также президент Украины Владимир Зеленский, якобы не обсуждалась.

При этом Дональд Трамп после переговоров сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.

Напомним, после встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.