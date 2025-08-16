Прем'єр Британії вважає, що зустріч на Алясці "як ніколи наблизила завершення війни"

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер вважає, що зустріч лідерів РФ і США на Алясці "як ніколи наблизила" можливість завершення російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить SkyNews.

У своїй заяві щодо переговорів на Алясці Кір Стармер похвалив лідерство Трампа у спробах зупинити війну.

"ЗУсилля президента Трампа більше ніж будь-коли наблизили нас до завершення протиправної війни Росії в Україні", – заявив прем’єр Британії.

Він зазначив, що наступним кроком мають бути подальші перемовини за участі президента України Володимира Зеленського, оскільки "шлях до миру в Україні не може вирішуватися без нього".

Стармер додав, що безпекові гарантії для України від Європи і США зіграють ключову роль у стримуванні подальшої агресії Кремля.

Також він наголосив, що союзники продовжать посилювати санкційний тиск на воєнну машину РФ, доки Путін не припинить війну.

Європейські лідери у спільній заяві після спілкування з Трампом і Зеленським сказали, що очікують проведення тристороннього саміту за участі президента України Володимира Зеленського і готові долучитися до його підготовки.

Неназваний європейський посадовець сказав CNN, що європейські посадовці та президент США у розмові після перемовин Трампа з очільником Кремля на Алясці обговорювали можливе надання Україні безпекових гарантій "у стилі статті 5" НАТО у рамках потенційної мирної угоди – але не в межах Альянсу.

Джерело Європейської правди, поінформоване про хід переговорів, підтвердило таку пропозицію.

Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню. Також відомо, що у понеділок Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".