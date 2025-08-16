Премьер Британии считает, что встреча на Аляске "как никогда приблизила завершение войны"

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер считает, что встреча лидеров РФ и США на Аляске "как никогда приблизила" возможность завершения российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит SkyNews.

В своем заявлении по переговорам на Аляске Кир Стармер похвалил лидерство Трампа в попытках остановить войну.

"Усилия президента Трампа больше чем когда-либо приблизили нас к завершению противоправной войны России в Украине", – заявил премьер Британии.

Он отметил, что следующим шагом должны быть дальнейшие переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, поскольку "путь к миру в Украине не может решаться без него".

Стармер добавил, что гарантии безопасности для Украины от Европы и США сыграют ключевую роль в сдерживании дальнейшей агрессии Кремля.

Также он подчеркнул, что союзники продолжат усиливать санкционное давление на военную машину РФ, пока Путин не прекратит войну.

Европейские лидеры в совместном заявлении после общения с Трампом и Зеленским сказали, что ожидают проведения трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского и готовы присоединиться к его подготовке.

Неназванный европейский чиновник сказал CNN, что европейские чиновники и президент США в разговоре после переговоров Трампа с главой Кремля на Аляске обсуждали возможное предоставление Украине гарантий безопасности "в стиле статьи 5" НАТО в рамках потенциального мирного соглашения – но не в рамках Альянса.

Источник Европейской правды, информированный о ходе переговоров, подтвердил такое предложение.

Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня. Также известно, что в понедельник Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайдерская информация о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".