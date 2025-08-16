ЗМІ: Мерц розповів своїм міністрам про підсумки зустрічі Трампа з Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у суботу поінформував своїх міністрів про перспективи припинення війни в Україні після переговорів між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським очільником Владіміром Путіним на Алясці.

Про це агентству dpa розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

По завершенню зустрічі з Путіним Трамп поінформував своїх європейських партнерів про її зміст.

Після цього Мерц запросив групу європейських лідерів на брифінг, на якому вони узгодили спільну лінію в мирному процесі в Україні.

Потім канцлер Німеччини поінформував свій кабінет у Берліні, додали джерела.

ЗМІ раніше повідомили, що Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України "у стилі п'ятої статті" Північноатлантичного договору, але не в межах НАТО.

Повідомляли також, що Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Відомо, що у понеділок президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".