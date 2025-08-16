СМИ: Мерц рассказал своим министрам об итогах встречи Трампа с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц в субботу проинформировал своих министров о перспективах прекращения войны в Украине после переговоров между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским главой Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом агентству dpa сообщили источники, передает "Европейская правда".

По завершении встречи с Путиным Трамп проинформировал своих европейских партнеров о ее содержании.

После этого Мерц пригласил группу европейских лидеров на брифинг, на котором они согласовали общую линию в мирном процессе в Украине.

Затем канцлер Германии проинформировал свой кабинет в Берлине, добавили источники.

СМИ ранее сообщили, что Трамп и европейские союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины "в стиле пятой статьи" Североатлантического договора, но не в рамках НАТО.

Сообщалось также, что Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Известно, что в понедельник президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".