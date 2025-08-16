Туск про саміт на Алясці: Путін показав себе хитрим і безжальним

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи зустріч президента США Дональда Трампа з господарем Кремля Владіміром Путіним, заявив про "вирішальну фазу" у війні РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це польський прем’єр написав в Х.

У контексті саміту на Алясці Туск зазначив, що наразі пріоритетом є "збереження єдності всього Заходу".

"Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу", – підкреслив він.

За словами очільника уряду Польщі, після зустрічі на Алясці стало зрозуміло, що "Росія поважає лише сильних", а Путін "вкотре проявив себе як хитрий і безжальний гравець".

ЗМІ раніше повідомили, що Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України "у стилі п'ятої статті" Північноатлантичного договору, але не в межах НАТО.

Повідомляли також, що Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Відомо, що у понеділок президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".