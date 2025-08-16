Туск о саммите на Аляске: Путин показал себя хитрым и безжалостным

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с хозяином Кремля Владимиром Путиным, заявил о "решающей фазе" в войне РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом польский премьер написал в Х.

В контексте саммита на Аляске Туск отметил, что в настоящее время приоритетом является "сохранение единства всего Запада".

"Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу", – подчеркнул он.

По словам главы правительства Польши, после встречи на Аляске стало ясно, что "Россия уважает только сильных", а Путин "в очередной раз проявил себя как хитрый и безжалостный игрок".

СМИ ранее сообщали, что Трамп и европейские союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины "в стиле пятой статьи" Североатлантического договора, но не в рамках НАТО.

Сообщалось также, что Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Известно, что в понедельник президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".