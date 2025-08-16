СМИ: Трамп рассказал Зеленскому о территориальных требованиях Путина

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что кремлевский правитель Владимир Путин требует от украинской стороны уступить контроль над всей территорией Донбасса.

Об этом агентству Bloomberg стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

Трамп сказал Зеленскому по телефону, что хотя решение о том, что делать со своей территорией, остается за Украиной, позиция Путина не изменилась – он, как и раньше, хочет, чтобы Киев уступил контроль над всем Донбассом, рассказывают источники.

Собеседники отметили, что взамен Россия откажется от претензий на части Запорожской и Херсонской областей, которые она сейчас не контролирует, фактически заморозив там линию фронта.

Как отмечает агентство, хотя переговоры с Путиным не привели к выработке пути к окончанию войны, Трамп назвал встречу продуктивной и дал понять, что посоветует Зеленскому заключить соглашение.

Кроме того, Трамп сказал лидерам, что готов содействовать гарантиям безопасности для Украины, если это не коснется НАТО, добавили источники. Президент США предположил, что Путин согласится на это.

В то же время некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп теперь будет давить на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки для достижения соглашения, отметили собеседники.

Как сообщалось, Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Также известно, что в понедельник Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".