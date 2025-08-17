Эрдоган надеется, что трехсторонний саммит с Зеленским поможет остановить войну

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что встреча на Аляске стала новым толчком в поисках путей прекращения войны между Россией и Украиной и может заложить основу для прочного мира.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Эрдоган заявил, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске "придали новый импульс усилиям, направленным на прекращение войны между Россией и Украиной".

"Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс с участием президента Украины Зеленского заложит основу для длительного мира", – отметил он.

Эрдоган добавил, что Турция готова всячески содействовать установлению мира.

Напомним, после встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Агентство Reuters опубликовало требования о прекращении войны, которые глава Кремля Владимир Путин выдвинул на Аляске во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Также писали, что первая леди США Мелания Трамп передала Путину через президента США Дональда Трампа письмо, в котором призвала главу Кремля "защищать детей" и преодолевать разделения между народами.

