Канада вітає відкритість США до надання гарантій безпеки Україні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні привітав відкритість США до надання гарантій безпеки Україні в рамках потенційної мирної угоди у російсько-українській війні.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Карні заявив, що надійні та переконливі гарантії безпеки є необхідною умовою будь-якого справедливого і тривалого миру.

"Я вітаю відкритість Сполучених Штатів до надання гарантій безпеки в рамках зусиль "коаліції рішучих". Лідерство президента Трампа і Сполучених Штатів створює можливість покласти край незаконній війні Росії в Україні", – додав він.

Як відомо, ЗМІ повідомили, що Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України "у стилі п'ятої статті" Північноатлантичного договору, але не в межах НАТО.

Також ЗМІ писали, що європейські лідери хочуть відправити до Вашингтона в понеділок, 18 серпня, на зустріч президентів України та США своїх "важковаговиків" для підтримки Києва.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".