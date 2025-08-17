Канада приветствует открытость США к предоставлению гарантий безопасности Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни приветствовал открытость США к предоставлению гарантий безопасности Украине в рамках потенциального мирного соглашения в российско-украинской войне.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Карни заявил, что надежные и убедительные гарантии безопасности являются необходимым условием любого справедливого и длительного мира.

"Я приветствую открытость Соединенных Штатов к предоставлению гарантий безопасности в рамках усилий "коалиции решительных". Лидерство президента Трампа и Соединенных Штатов создает возможность положить конец незаконной войне России в Украине", – добавил он.

Как известно, СМИ сообщили, что Трамп и европейские союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины "в стиле пятой статьи" Североатлантического договора, но не в рамках НАТО.

Также СМИ писали, что европейские лидеры хотят отправить в Вашингтон в понедельник, 18 августа, на встречу президентов Украины и США своих "тяжеловесов" для поддержки Киева.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".