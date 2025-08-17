Трамп заявляет, что Китай не вторгнется на Тайвань во время его президентства

Американский президент Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин сказал ему, что не будет "двигаться вперед" в отношении Тайваня, пока президент США остается на своем посту.

Его слова цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что мировые лидеры, включая Си, никогда не попытаются напасть на Тайвань, пока он будет президентом.

"Я не верю, что это может произойти, пока я здесь. Он никогда этого не сделает, пока я президент, – сказал мне президент Си", – поделился Трамп.

США давно пытаются удержать Пекин от любых военных действий, направленных на объединение самоуправляемого острова Тайвань с Китаем силой.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может убедить Россию напасть на территорию НАТО.

А в июне бывший начальник Генштаба армии Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что высокопоставленные чиновники британских вооруженных сил предупреждают об опасности одновременного вооруженного конфликта Запада с Россией и Китаем, если Великобритания и страны НАТО не ускорят перевооружение.

