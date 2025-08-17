Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн в Брюсселі

Президент Володимир Зеленський у неділю прибув до Європейської комісії, де його зустріла президентка Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з кадрами офіційної трансляції, фон дер Ляєн зустріла Зеленського, після чого лідери потисли руки та зробили офіційні фото.

Зеленський та фон дер Ляєн проведуть перемовини, після чого вийдуть до ЗМІ.

Після цього, о 16:00 за Києвом, фон дер Ляєн та Зеленський разом візьмуть участь у засіданні "коаліції рішучих" за відеозв’язком.

На запрошення Зеленського, Урсула фон дер Ляєн приєднається до його зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня.

Як повідомляла "ЄП", до зустрічі у Білому домі приєднаються кілька європейських лідерів, серед них – прем'єр-Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб.

Також на переговорах буде присутній генсек НАТО Марк Рютте.

Переговори у Вашингтоні відбудуться за підсумками саміту лідерів США та Росії 15 серпня щодо завершення війни в Україні.