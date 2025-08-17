Зеленский встретился с фон дер Ляйен в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в Европейскую комиссию, где его встретила президент Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно кадрам официальной трансляции, фон дер Ляйен встретила Зеленского, после чего лидеры пожали руки и сделали официальные фото.

Зеленский и фон дер Ляйен проведут переговоры, после чего выйдут к СМИ.

После этого, в 16:00 по Киеву, фон дер Ляйен и Зеленский вместе примут участие в заседании "коалиции решительных" по видеосвязи.

По приглашению Зеленского, Урсула фон дер Ляйен присоединится к его встрече с Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа.

Как сообщала "ЕП", к встрече в Белом доме присоединятся несколько европейских лидеров, среди них – премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб.

Также на переговорах будет присутствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Переговоры в Вашингтоне состоятся по итогам саммита лидеров США и России 15 августа по завершению войны в Украине.