Німецька "подруга Путіна" не розчарована самітом на Алясці

Німецька ліворадикалка Сара Вагенкнехт заявила, що саміт лідерів США та Росії став дипломатичним прогресом, оскільки тепер, за її словами, "світ став безпечнішим".

Про це Вагенкнехт написала у суботу у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Лідерка проросійської партії Альянс Сари Вагенкнехт заявила, що саміт на Алясці "не став розчаруванням".

"Сам факт, що вони (Путін і Трамп. – Ред.) взагалі зустрілися, вже є дипломатичним прогресом порівняно з останніми роками. Коли США і Росія знову ведуть переговори на найвищому рівні, світ стає трохи безпечнішим", – вважає Вагенкнехт.

Вона заявила, що німецький канцлер Фрідріх Мерц та інші європейські лідери тепер повинні зробити свій внесок у переговори, "запропонувавши реалістичний план миру, а також покласти відповідальність на Зеленського".

"Без відмови від перспективи НАТО і визнання поточного фронту як кордону вбивства не припиняться. Росія наступає, ситуація для України помітно погіршується, більшість українського населення прагне нарешті миру, навіть ціною територіальних поступок. Ті, хто каже, що це має вирішувати сама Україна, повинні орієнтуватися на настрої населення, яке все менше підтримує безкомпромісність Зеленського", – заявила Вагенкнехт.

Лише кілька днів тому Вагенкнехт заявляла, що США повинні зняти питання членства України в НАТО з порядку денного на Алясці.

Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приєднається до Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів, які 18 серпня проведуть переговори з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп на саміті 15 серпня, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".