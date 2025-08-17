Немецкая "подруга Путина" не разочарована саммитом на Аляске

Немецкая леворадикалка Сара Вагенкнехт заявила, что саммит лидеров США и России стал дипломатическим прогрессом, поскольку теперь, по ее словам, "мир стал безопаснее".

Об этом Вагенкнехт написала в субботу в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Лидер пророссийской партии Альянс Сары Вагенкнехт заявила, что саммит на Аляске "не стал разочарованием".

"Сам факт, что они (Путин и Трамп. – Ред.) вообще встретились, уже является дипломатическим прогрессом по сравнению с последними годами. Когда США и Россия снова ведут переговоры на высшем уровне, мир становится немного безопаснее", – считает Вагенкнехт.

Она заявила, что немецкий канцлер Фридрих Мерц и другие европейские лидеры теперь должны внести свой вклад в переговоры, "предложив реалистичный план мира, а также возложив ответственность на Зеленского".

"Без отказа от перспективы НАТО и признания текущего фронта как границы убийства не прекратятся. Россия наступает, ситуация для Украины заметно ухудшается, большинство украинского населения стремится наконец к миру, даже ценой территориальных уступок. Те, кто говорит, что это должна решать сама Украина, должны ориентироваться на настроения населения, которое все меньше поддерживает бескомпромиссность Зеленского", – заявила Вагенкнехт.

Всего несколько дней назад Вагенкнехт заявляла, что США должны снять вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня на Аляске.

Как известно, канцлер Германии Фридрих Мерц присоединится к Владимиру Зеленскому и нескольким европейским лидерам, которые 18 августа проведут переговоры с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп на саммите 15 августа, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".