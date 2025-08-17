Зеленский: если Россия не согласится на трехстороннюю встречу, необходимы новые санкции

Если Россия не согласится принять участие во встрече в трехстороннем формате с Украиной и Соединенными Штатами, против нее должны быть введены дополнительные санкции.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе 17 августа, передает корреспондент "Европейской правды".

Россия до сих пор не дала сигнала, что трехсторонняя встреча в формате Украина – Соединенные Штаты – РФ состоится.

"Поскольку территориальный вопрос является настолько важным, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России и в трехстороннем формате Украина, Соединенные Штаты, Россия", – заявил Зеленский.

Он констатировал, что "до сих пор Россия не дает никакого знака, что трехсторонняя встреча состоится".

"Если Россия откажется, тогда новые санкции должны быть введены", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщала "Европейская правда", канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на встрече с Зеленским, Трампом и рядом европейских лидеров в Вашингтоне планирует обсудить вопрос сохранения санкций в отношении России.

В свою очередь, главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 29-30 августа в Копенгагене.

Детальный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп на саммите 15 августа, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине, о чем Трамп договорился на Аляске".