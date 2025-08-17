Зеленский: линия фронта – лучшая линия для реальных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что в мирном процессе необходимо сначала прекратить огонь, а затем в рамках окончательного урегулирования вести обсуждение, касающиеся линии соприкосновения.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что у Путина много требований, но "мы не знаем их всех".

"И если их действительно столько, сколько мы слышим, то на их рассмотрение понадобится время. Это невозможно сделать под давлением оружия. Поэтому необходимо прекратить огонь и быстро работать над окончательным соглашением", – сказал президент.

Он подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече в Белом доме 18 августа.

Зеленский добавил, что реальные переговоры для мирного урегулирования должны вестись относительно линии соприкосновения.

"Нам нужны реальные переговоры, а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. Линия контакта является лучшим местом для обсуждения, и европейцы поддерживают это. Мы благодарим всех. Россия все еще не добилась успеха в Донецкой области. Путин не смог ее захватить в течение 12 лет. А конституция Украины делает невозможным отказ от территории или обмен землями", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что поскольку территориальный вопрос является настолько важным, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России в рамках трехсторонних переговоров Украина-США-Россия.

"Сейчас Россия не дает никаких признаков того, что трехсторонние переговоры состоятся", – сказал Зеленский.

Зеленский также заявил, что у него нет подробной информации о том, какие гарантии безопасности для Украины обсуждали Трамп и Путин на Аляске – но он отметил "важный сигнал" от президента США.

Зеленский убежден: если Россия не согласится на трехстороннюю встречу, необходимы новые санкции.