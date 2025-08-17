Зеленский оценил возможное разделение Украины и Молдовы на пути в ЕС

Президент Владимир Зеленский считает, что возможное разделение Украины и Молдовы в рамках переговорного процесса для вступления в Евросоюз будет "очень плохим" шагом.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что Украина считает будущее членство в ЕС частью своей безопасности.

"Мы говорили о переговорах о вступлении в ЕС. Не может быть разделения между Украиной и Молдовой. По моему мнению, это было бы просто очень плохим шагом, и если такое разделение произойдет, это автоматически будет означать, что Европа разделена", – сказал глава государства.

СМИ сообщали, что ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

По сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого "переговорного кластера" для Молдовы в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

Такой шаг придаст мощный электоральный импульс президенту Майе Санду накануне парламентских выборов, которые пройдут в конце сентября.

Недавно глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна против разделения Украины и Молдовы на пути в Европейский Союз.