Фон дер Ляйен обсудит в ЕС производство дронов для Украины через механизм SAFE

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие недели планирует посетить государства Евросоюза, которые будут сотрудничать с Украиной в сфере оборонной промышленности в рамках механизма SAFE, чтобы скоординировать военную помощь Киеву.

Об этом руководительница Еврокомиссии заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины в Брюсселе 17 августа, передает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен совершит турне по Европейскому Союзу, чтобы договориться о дронах для Украины в рамках инициативы SAFE.

"С помощью инструмента SAFE мы обеспечиваем, чтобы оборонные потребности государств-членов и Украины могли сочетаться, а также, чтобы оборонно-промышленная база Украины укреплялась", – рассказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии уточнила, что имеет в виду "в частности, дроны".

"Это соответствует нашим общим интересам, и я намерена совершить поездку в ведущие государства-члены в ближайшие недели", – сообщила президент Еврокомиссии.

Программа Европейской комиссии SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

По данным СМИ, запросы на кредиты от 18 стран в рамках оборонной программы Европейской комиссии SAFE уже превышают 150 миллиардов евро.