Трамп обещает "большой прогресс" в отношении России
Президент США Дональд Трамп опубликовал очень короткое сообщение в Truth Social, в котором пообещал "большой прогресс" в отношении России.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Большой прогресс в отношении России. Следите за новостями", – написал Дональд Трамп, не раскрывая никаких деталей.
Напомним, 18 августа в Белом доме пройдет встреча с участием президента Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.
Эта встреча состоится по итогам саммита Трампа и хозяина Кремля Владимира Путина на Аляске.
Ожидается, что на переговорах будет речь о гарантиях безопасности для Украины и вероятных территориальных уступках.
Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".