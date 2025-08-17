Рубіо назвав три ключові елементи угоди для завершення війни 

Держсекретар США Марко Рубіо окреслив головні елементи потенційної угоди для завершення російсько-української війни.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Глава зовнішньополітичного відомства США сказав, що "ми всі знаємо, які елементи має містити така угода".

"Потрібно обговорити, як будуть виглядати території і кордони після закінчення конфлікту. Потрібно обговорити законне прагнення України до безпеки в довгостроковій перспективі, щоб уникнути повторного вторгнення. Потрібно обговорити, як відбудеться відновлення України, як відбудеться відбудова країни, яка зазнала стільки нападів за останні три з половиною роки. Це все ключові елементи будь-якої угоди", – відзначив Рубіо.

Він додав, що в межах такої угоди "кожна сторона повинна буде чимось поступитися, це факт".

Рубіо також заявив, що Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну, аби вона віддала свої території РФ у межах мирної угоди.

