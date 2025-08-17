Рубіо розповів, як росіяни на Алясці були змушені заправляти літаки за готівку

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що Сполучені Штати – попри багаторазові погрози Трампа покарати РФ санкціями за відмову припинити вогонь – на цьому етапі не планують вводити обмежень, та відзначив, що чинні санкції змусили делегацію РФ на Алясці заправляти літаки за готівку.

Про це він сказав у інтерв'ю NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо не вважає, що нові санкції проти Росії змусять її погодитися на припинення вогню. "Вона вже перебуває під дуже суворими санкціями", – сказав держсекретар США.

Він підкреслив, що немає доказів, що нові санкції будуть ефективними та змусять РФ негайно скласти зброю, оскільки обмеження почнуть діяти через місяці, а то й роки.

"Ми можемо опинитися саме в такій ситуації. Я сподіваюся, що цього (запровадження санкцій. – Ред.) не станеться, бо це означатиме провал мирних переговорів", – сказав він.

Рубіо каже, що оголошення нових санкцій Вашингтоном зупинило б мирні переговори. "У той момент, коли він зробить ці кроки, всі переговори припиняться. У той момент, коли ми зробимо ці кроки, у світі не залишиться нікого, хто міг би поговорити з росіянами і спробувати змусити їх сісти за стіл переговорів для досягнення мирної угоди. Той момент може настати, але я сподіваюся, що цього не станеться, бо я сподіваюся, що ми досягнемо мирної угоди", – сказав держсекретар США.

Він додав, що всі санкції, які були введені проти Росії на момент вступу Трампа на посаду, залишаються чинними.

"Всі санкції і їхній вплив залишаються в силі. Ви знаєте, коли росіяни приземлилися в Алясці, вони намагалися заправитися паливом. Вони мусили пропонувати готівку, щоб заправити свої літаки, бо не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони щодня стикаються з наслідками", – додав держсекретар США.

Рубіо також заявив, що Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну, аби вона віддала свої території РФ у межах мирної угоди.

Володимир Зеленський заявляє, що якщо Росія не погодиться на тристоронню зустріч, то необхідні нові санкції проти неї.