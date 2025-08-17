Рубио назвал три ключевых элемента соглашения для завершения войны

Госсекретарь США Марко Рубио обозначил основные элементы потенциального соглашения для завершения российско-украинской войны.

Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда".

Глава внешнеполитического ведомства США сказал, что "мы все знаем, какие элементы должно содержать такое соглашение".

"Нужно обсудить, как будут выглядеть территории и границы после окончания конфликта. Нужно обсудить законное стремление Украины к безопасности в долгосрочной перспективе, чтобы избежать повторного вторжения. Нужно обсудить, как будет происходить восстановление Украины, как будет происходить восстановление страны, которая подверглась стольким нападениям за последние три с половиной года. Это все ключевые элементы любого соглашения", – отметил Рубио.

Он добавил, что в рамках такого соглашения "каждая сторона должна будет чем-то поступиться, это факт".

Рубио также заявил, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину, чтобы она отдала свои территории РФ в рамках мирного соглашения.

Кроме того, госсекретарь США рассказал, как россияне на Аляске были вынуждены заправлять самолеты за наличные.