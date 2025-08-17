Зеленский рассказал о переговорах с "коалицией решительных" перед встречей с Трампом

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в воскресенье члены "коалиции решительных" скоординировали позиции накануне его визита в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский рассказал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский назвал "очень полезным" разговор с участниками коалиции накануне его переговоров с Дональдом Трампом.

"Продолжаем координацию наших общих позиций. Четкая поддержка независимости и суверенитета Украины. Все согласны, что границы государств не должны меняться силой. Все поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель", – написал Зеленский.

Он охарактеризовал как "историческое" решение США присоединиться к предоставлению гарантий безопасности для Украины.

"Гарантии безопасности по результатам нашей совместной работы должны быть действительно очень практичными и обеспечивать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы. Конечно, мы говорили, как прекратить убийства как можно скорее. Мы вырабатываем общее видение того, каким должно стать мирное соглашение – действительно честным, быстрым и таким, которое сработает", – сообщил Зеленский.

18 августа Владимир Зеленский в Вашингтоне встретится с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что глава Кремля Владимир Путин на саммите на Аляске согласился на предоставление Украине "прочных гарантий безопасности" со стороны США и европейских союзников в рамках потенциального мирного соглашения.

Зеленский заявил в воскресенье, что у него нет подробной информации о том, какие гарантии безопасности для Украины обсуждали Трамп и Путин на Аляске, но он отметил "важный сигнал" от президента США.

Ожидается, что этот вопрос будет обсужден во время визита Владимира Зеленского в Белый дом 18 августа.