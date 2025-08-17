Макрон: Россия предлагает мир, который является капитуляцией

Президент Франции Эмманюэль Макрон после участия во встрече "коалиции решительных" в воскресенье заявил, что Россия не стремится к миру, а хочет капитуляции Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон сказал на пресс-конференции, его слова приводит Le Figaro.

"Мы хотим мира: прочного, длительного мира, которому будет предшествовать возвращение пленных, невинных людей, и который будет уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран", – заявил Эммануэль Макрон после встречи "коалиции решительных".

В то же время Россия, по его словам, не стремится к настоящему миру, а хочет капитуляции Украины.

"Есть только одно государство, которое предлагает мир, который будет капитуляцией: Россия", – сказал французский президент.

Он подчеркнул, что если союзники будут слабыми перед Россией, то подготовят будущие конфликты.

"Я не думаю, что президент Путин хочет мира. Я думаю, что он хочет капитуляции Украины", – повторил еще раз французский лидер.

Он выразил убеждение, что президент США Дональд Трамп "хочет мира" и призвал не признавать право сильного, чтобы не создать новый международный порядок, который больше не будет основываться на праве.

В этом контексте, сказал Макрон, европейцы обязательно должны присутствовать на "следующих саммитах по Украине".

Зеленский рассказал, что на встрече в воскресенье члены "коалиции решительных" скоординировали позиции накануне его визита в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Макрон будет среди европейских лидеров, которые будут сопровождать в понедельник Зеленского во время его визита в Белый дом.