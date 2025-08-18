Трамп: Зеленский может почти мгновенно завершить войну, если захочет

Американский президент Дональд Трамп перед встречей с президентом Владимиром Зеленским заявил, что тот может "почти мгновенно" завершить войну с Россией, если захочет.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Накануне встречи с Зеленским Трамп заявил, что украинский президент "может почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу".

"Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Обамы, который отдал Крым (12 лет назад, без единого выстрела!), и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!" – написал он в соцсети.

Отметим, в этот же день Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом. Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что глава Кремля Владимир Путин на саммите на Аляске согласился на предоставление Украине "прочных гарантий безопасности" со стороны США и европейских союзников в рамках потенциального мирного соглашения.

Зеленский заявил в воскресенье, что у него нет подробной информации о том, какие гарантии безопасности для Украины обсуждали Трамп и Путин на Аляске, но он отметил "важный сигнал" от президента США.

Ожидается, что этот вопрос будет обсужден во время визита Владимира Зеленского в Белый дом 18 августа.