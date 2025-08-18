Прем’єрка Латвії вважає неприйнятними низку вимог Росії до України

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня після відеоконференції "коаліції рішучих" назвала низку вимог Росії до України неприйнятними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Про Донецьк не може бути й мови. Донецьк – це Україна. Також неприйнятний "особливий статус" російської мови, тому що ми добре знаємо про наслідки цього", – заявила Сіліня.

У розмові між лідерами країн "коаліції рішучих" прем'єрка Латвії наголосила на важливості того, щоб зустріч президентів України та Росії відбувалася у тристоронньому форматі, на якій також був би присутній президент США.

"Трамп намагається утримати Путіна за столом переговорів, але ми маємо бути готовими до пакета санкцій, якщо переговори буде зупинено. Наразі незрозуміло, чи буде припинення вогню або мирна угода, але всі сценарії мають бути підготовлені", – сказала прем'єр-міністерка Латвії.

"Водночас для нас важливо, які гарантії безпеки США обіцяють Україні – чи то просто військова підтримка, чи то реальна військова присутність. Також важливими є гарантії безпеки США для Європи і те, як вони будуть надані в Україні", – додала Сіліня.

17 серпня Зеленський розповів, що члени "коаліції рішучих" скоординували позиції напередодні його візиту до Вашингтона для зустрічі з Трампом.

А Макрон після участі у зустрічі "коаліції рішучих" заявив, що Росія не прагне миру, натомість хоче капітуляції України.

18 серпня Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом після того, як той провів саміт із Путіним. Вони зустрінуться близько 20:15 за київським часом.

Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

У зустрічі в Вашингтоні візьмуть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.