Премьер Латвии считает неприемлемыми ряд требований России к Украине

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня после видеоконференции "коалиции решительных" назвала ряд требований России к Украине неприемлемыми.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"О Донецке не может быть и речи. Донецк – это Украина. Также неприемлем "особый статус" русского языка, потому что мы хорошо знаем о последствиях этого", – заявила Силиня.

В разговоре между лидерами стран "коалиции решительных" премьер Латвии подчеркнула важность того, чтобы встреча президентов Украины и России проходила в трехстороннем формате и на ней также присутствовал бы президент США.

"Трамп пытается удержать Путина за столом переговоров, но мы должны быть готовы к пакету санкций, если переговоры будут остановлены. Пока непонятно, будет ли прекращение огня или мирное соглашение, но все сценарии должны быть подготовлены", – сказала премьер-министр Латвии.

"В то же время для нас важно, какие гарантии безопасности США обещают Украине – то ли просто военная поддержка, то ли реальное военное присутствие. Также важны гарантии безопасности США для Европы и то, как они будут предоставлены в Украине", – добавила Силиня.

17 августа Зеленский рассказал, что члены "коалиции решительных" скоординировали позиции накануне его визита в Вашингтон для встречи с Трампом.

А Макрон после участия во встрече "коалиции решительных" заявил, что Россия не стремится к миру, а хочет капитуляции Украины.

18 августа Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным. Они встретятся около 20:15 по киевскому времени.

Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Во встрече в Вашингтоне примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.