Глава МЗС Німеччини розкритикував Китай за підтримку Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у понеділок, 18 серпня, розкритикував Китай за підтримку Росії, яка веде проти України неспровоковану широкомасштабну війну.

Про це він заявив під час пресконференції разом із міністром закордонних справ Японії Такеші Івая, цитує Spiegel, пише "Європейська правда".

Вадефуль заявив, що одним із викликів для Японії та Німеччини є підтримка Китаєм російської військової машини.

"Без неї агресивна війна проти України була б неможливою", – наголосив він.

Під час пресконференції міністр зазначив, що Німеччина і Японія значно розширюють своє партнерство з огляду на зміну відносин із США та "все більш агресивну політику" Китаю.

"Якщо ми будемо працювати разом – зможемо подолати величезні виклики, що стоять перед нашими країнами. Ми єдині в тому, що свобода, безпека і процвітання в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні тісно пов'язані між собою", – заявив Вадефуль.

Окрім цього, глава МЗС Німеччини розкритикував Китай за те, що він неодноразово погрожував в односторонньому порядку змінити статус-кво в Південнокитайському і Східнокитайському морях та в Тайванській протоці і змістити кордони на свою користь.

"Будь-яка ескалація в цьому чутливому центрі міжнародної торгівлі матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та світової економіки", – додав він.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай може переконати Росію напасти на територію НАТО.

А в червні колишній начальник Генштабу армії Великої Британії генерал Патрік Сандерс заявив, що високопосадовці британських збройних сил попереджають про небезпеку одночасного збройного конфлікту Заходу з Росією та Китаєм, якщо Велика Британія та країни НАТО не прискорять переозброєння.

