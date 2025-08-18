Глава МИД Германии раскритиковал Китай за поддержку России

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в понедельник, 18 августа, раскритиковал Китай за поддержку России, которая ведет против Украины неспровоцированную широкомасштабную войну.

Об этом он заявил во время пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Японии Такеши Ивая, цитирует Spiegel, пишет "Европейская правда".

Вадефуль заявил, что одним из вызовов для Японии и Германии является поддержка Китаем российской военной машины.

"Без нее агрессивная война против Украины была бы невозможна", – подчеркнул он.

Во время пресс-конференции министр отметил, что Германия и Япония значительно расширяют свое партнерство ввиду изменения отношений с США и "все более агрессивной политики" Китая.

"Если мы будем работать вместе – сможем преодолеть огромные вызовы, стоящие перед нашими странами. Мы едины в том, что свобода, безопасность и процветание в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе тесно связаны между собой", – заявил Вадефуль.

Кроме того, глава МИД Германии раскритиковал Китай за то, что он неоднократно угрожал в одностороннем порядке изменить статус-кво в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и в Тайваньском проливе и сместить границы в свою пользу.

"Любая эскалация в этом чувствительном центре международной торговли будет иметь серьезные последствия для глобальной безопасности и мировой экономики", – добавил он.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может убедить Россию напасть на территорию НАТО.

А в июне бывший начальник Генштаба армии Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что высокопоставленные чиновники британских вооруженных сил предупреждают об опасности одновременного вооруженного конфликта Запада с Россией и Китаем, если Великобритания и страны НАТО не ускорят перевооружение.

