В Естонії кажуть, що за рік повного митного контролю з РФ спроби обійти санкції не припинилися

В Естонії після року повного митного контролю на кордоні з РФ, запровадженого з метою завадити потраплянню в Росію санкційних товарів, заявили, що спроби обійти санкції так і не припинилися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

8 серпня виповнився рік відтоді, як Податково-митний департамент (ПМД) почав здійснювати повний митний контроль на виїзді в бік Росії, який полягає в повномасштабній перевірці всіх людей, транспортних засобів і вантажних відправлень, які перетинають кордон, незалежно від мети перетину кордону.

Протягом року митники виявили різні порушення, пов'язані із санкціями. У міжнародній торгівлі ПМД, як і раніше, стикається з наданням неправдивих даних і маніпуляціями з товарними кодами. Протягом року департамент запобіг виїзду 192 вантажних відправлень через східний кордон.

У разі перетину кордону приватними особами найчастіше фіксувалися спроби вивезення банкнот Європейського Союзу. Також були випадки, коли люди намагалися провезти через кордон товари подвійного призначення або товари, що можуть бути використані у військових цілях як опосередковано, так і безпосередньо: компоненти для дронів, частини вогнепальної зброї, кулі, запасні частини для транспортних засобів, радіоприймачі, підводні камери, спорядження для дайвінгу, а також багато іншого.

Керівник відділу митного контролю ПМД Вольдемар Лінно зазначає, що повний митний контроль все ж виявився ефективним заходом стримування.

Водночас, за його словами, незважаючи на суворий і ретельний контроль, все ще знаходяться як приватні особи, так і підприємці, які шукають можливості вивезення за кордон товарів, що підпадають під санкції.

"Приватні особи використовують для цього різні схованки – заборонені предмети ховають у транспортних засобах, валізах, між шарами одягу, у білизні та в інших місцях. Підприємці часто намагаються приховати товар, що вивозиться, подаючи митні декларації з неправдивими даними, приховуючи справжній код товару або вказуючи Росію тільки як транзитну країну, хоча кінцевим пунктом призначення товару з великою ймовірністю є саме Росія", – підкреслює Лінно.

Він наголосив, що щодо спроб вивезення товарів, які підпадають під санкції, діє політика нульової толерантності, і в разі повторних порушень, а також порушень, де збитки перевищують 10 тисяч євро, може бути порушено кримінальну справу.

На додаток до повного митного контролю, запровадженого торік, з 27 квітня 2025 року митники отримали право розглядати порушення санкцій як у порядку адміністративного, так і кримінального провадження. За цей час ПМД розпочав 413 адміністративних проваджень і наклав штрафи на загальну суму понад 93 тисячі євро.

У більшості випадків порушення були пов'язані зі спробами вивезення за кордон банкнот Європейського Союзу, смарт-пристроїв і різних споживчих товарів. З 27 квітня митники запобігли вивезенню банкнот ЄС на загальну суму 376 тисяч євро.

З 27 квітня за фактами порушення санкцій було розпочато 19 кримінальних проваджень. З них п'ять направлено до прокуратури, одне припинено, а в одній справі суд, у рамках погоджувального провадження, засудив порушника до ув'язнення. Під час розпочатих кримінальних проваджень запобігли ввезенню або вивезенню санкційних товарів загальною вартістю 4,5 млн євро.

Нагадаємо, на трьох прикордонних переходах Естонії з Росією були встановлені висувні ворота і дорожні загородження, які за необхідності можуть зупинити рух людей і транспортних засобів за лічені секунди.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро раніше заявив, що держава не планує полегшувати перетин естонсько-російського кордону, наголосивши, що це принципова позиція.