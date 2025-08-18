В Эстонии говорят, что за год полного таможенного контроля с РФ попытки обойти санкции не прекратились

В Эстонии после года полного таможенного контроля на границе с РФ, введенного с целью помешать попаданию в Россию санкционных товаров, заявили, что попытки обойти санкции так и не прекратились.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

8 августа исполнился год с тех пор, как Налогово-таможенный департамент (НТД) начал осуществлять полный таможенный контроль на выезде в сторону России, который заключается в полномасштабной проверке всех людей, транспортных средств и грузовых отправлений, пересекающих границу, независимо от цели пересечения.

В течение года таможенники выявили различные нарушения, связанные с санкциями. В международной торговле НТД по-прежнему сталкивается с предоставлением ложных данных и манипуляциями с товарными кодами. В течение года НТД предотвратил выезд 192 грузовых отправлений через восточную границу.

В случае пересечения границы частными лицами чаще всего фиксировались попытки вывоза банкнот Европейского Союза. Также были случаи, когда люди пытались провезти через границу товары двойного назначения или товары, которые могут быть использованы в военных целях как косвенно, так и непосредственно: компоненты для дронов, части огнестрельного оружия, пули, запасные части для транспортных средств, радиоприемники, подводные камеры, снаряжение для дайвинга, а также многое другое.

Руководитель отдела таможенного контроля НТД Вольдемар Линно отмечает, что полный таможенный контроль все же оказался эффективной мерой сдерживания.

В то же время, по его словам, несмотря на строгий и тщательный контроль, все еще находятся как частные лица, так и предприниматели, которые ищут возможности вывоза за границу товаров, подпадающих под санкции.

"Частные лица используют для этого различные тайники – запрещенные предметы прячут в транспортных средствах, чемоданах, между слоями одежды, в белье и в других местах. Предприниматели часто пытаются скрыть вывозимый товар, подавая таможенные декларации с ложными данными, скрывая настоящий код товара или указывая Россию только как транзитную страну, хотя конечным пунктом назначения товара с большой вероятностью является именно Россия", – подчеркивает Линно.

Он добавил, что в отношении попыток вывоза товаров, подпадающих под санкции, действует политика нулевой толерантности, и в случае повторных нарушений, а также нарушений, где ущерб превышает 10 тысяч евро, может быть возбуждено уголовное дело.

В дополнение к полному таможенному контролю, введенному в прошлом году, с 27 апреля 2025 года таможенники получили право рассматривать нарушения санкций как в порядке административного, так и уголовного производства. За это время НТД начал 413 административных производств и наложил штрафы на общую сумму более 93 тысяч евро.

В большинстве случаев нарушения были связаны с попытками вывоза за границу банкнот Европейского Союза, смарт-устройств и различных потребительских товаров. С 27 апреля был предотвращен вывоз банкнот ЕС на общую сумму 376 тысяч евро.

С 27 апреля по фактам нарушения санкций было начато 19 уголовных производств. Из них пять направлены в прокуратуру, одно прекращено, а в одном деле суд, в рамках согласительного производства, приговорил нарушителя к заключению. Во время начатых уголовных производств предотвратили ввоз или вывоз санкционных товаров общей стоимостью 4,5 млн евро.

Напомним, на трех пограничных переходах Эстонии с Россией были установлены выдвижные ворота и дорожные заграждения, которые при необходимости могут остановить движение людей и транспортных средств за считанные секунды.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро ранее заявил, что государство не планирует облегчать пересечение эстонско-российской границы, подчеркнув, что это принципиальная позиция.