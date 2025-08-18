В Испании закрыли часть паломнического маршрута "Камино-де-Сантьяго" из-за пожаров

В понедельник, 18 августа, бурные лесные пожары в Испании распространились на южные склоны горного массива Пикос-де-Эуропа, и власти закрыли часть популярного паломнического маршрута "Камино-де-Сантьяго".

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

За последнюю неделю около 20 лесных пожаров, усиленных 16-дневной сильной жарой, уничтожили более 115 тысяч гектаров в регионах Галисия и Кастилия-Леон.

"Такой ситуации с пожарами мы не видели уже 20 лет. Пожары имеют особые характеристики в результате изменения климата и этой огромной жары", – заявила министр обороны Маргарита Роблес.

Она отметила, что густой дым мешает работе вертолетов и самолетов, которые доставляют воду. Испанская армия направила уже 1900 военнослужащих для помощи пожарным.

В этом районе перекрыты автомагистрали и железнодорожное сообщение, а также туристический маршрут "Камино-де-Сантьяго" – древний путь паломничества, по которому летом проходят тысячи людей.

Он соединяет Францию и город Сантьяго-де-Компостела на западном краю Испании, где, по преданию, похоронены останки апостола Святого Якова. Власти региона Кастилия и Леон закрыли маршрут в районе между городами Асторга и Понферрада, которые расположены на расстоянии около 50 км, и призвали туристов "не подвергать свою жизнь опасности".

Южная Европа переживает один из худших сезонов лесных пожаров за последние два десятилетия, и Испания стала одной из наиболее пострадавших стран.

Испания в течение всего сезона страдала от лесных пожаров в разных регионах, однако прошлая неделя стала худшей – за считанные дни выгорели десятки тысяч гектаров территории, многим людям пришлось эвакуироваться.

По всей стране погибли уже три человека, из них двое – пожарные-волонтеры.

15 августа пожарной службе удалось локализовать большинство лесных пожаров, вспыхнувших в последние дни по всей Греции.