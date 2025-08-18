Качка: разделение заявок Украины и Молдовы разрушит силу евроинтеграции, нужную самому ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка считает, что идея разделения Украины и Молдовы в процессе вступления в Европейский Союз абсолютно разрушит ту силу европейской интеграции, которая нужна Украине, Молдове и самому ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я хотел бы сказать, что на самом деле это не основная магистральная мысль. Основная магистральная мысль в Европейском Союзе и у нас – открытие переговоров по первому кластеру и для Украины, и для Молдовы. Тем более, что для этого нет никаких преград. И фактически единственная потребность – это обеспечить единодушие 27 государств-членов Европейского Союза", – сказал Качка во время презентации Программы действий правительства в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос о возможном разделении Украины и Молдовы в процессе вступления в ЕС.

Он добавил, что Украина негативно относится к такому разделению.

"Потому что на самом деле это отход от базового подхода к открытию переговоров. Даже учитывая то, что это попытка, возможно, поддержать проевропейские силы во время парламентской кампании в Молдове. Но на самом деле это как раз реализация негативного сценария, такого, как фактически фреймирование расширения Европейского Союза на Украину и Молдову", – добавил он.

По его мнению, идеи, связанные с тем, чтобы только для Молдовы открывать первый кластер, абсолютно разрушат ту силу европейской интеграции, которая нужна для Украины, для Молдовы и для самого Европейского Союза, учитывая те вызовы, которые создает Российская Федерация.

"Поэтому, очевидно, что мы относимся к этой идее негативно и считаем, что нам надо сосредотачиваться прежде всего на базовом сценарии, а именно: открытии полноценных переговоров и для Украины, и для Молдовы, тем более, что большинство государств-членов Европейского Союза и европейских институтов выступают именно за это", – подчеркнул Качка.

Президент Владимир Зеленский считает, что возможное разделение Украины и Молдовы в рамках переговорного процесса для вступления в Евросоюз будет "очень плохим" шагом.

СМИ сообщали, что ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

По сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого переговорного кластера для Молдовы в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

Такой шаг придаст мощный электоральный импульс президенту Майе Санду накануне парламентских выборов, которые пройдут в конце сентября.

Недавно глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна против разделения Украины и Молдовы на пути в Европейский Союз.