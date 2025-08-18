В уряді Британії оцінили пропозиції США щодо гарантій безпеки для України 

Виступаючи перед переговорами в Білому домі 18 серпня, офіційний представник прем’єра Британії Кіра Стармера заявив, що пропозиція США щодо гарантій безпеки для України є "значним позитивним кроком", але деталі ще належить обговорити.

Про це йдеться у публікації BBC, повідомляє "Європейська правда".

Понеділкові переговори, за словами речника глави уряду Британії, є "важливим етапом на шляху до тривалого миру", і Україна повинна мати "залізобетонні" гарантії безпеки.

"Очевидно, що деталі цього будуть предметом обговорення, але ви бачите, наскільки ретельно "коаліція рішучих" готувалася до розгортання сил гарантування безпеки після завершення бойових дій, а також до допомоги у захисті неба й морів України та відновленні її збройних сил. Ми, безумовно, продовжимо обговорювати це зі Сполученими Штатами", – зазначив речник.

На запитання про припущення, що окуповані Росією території можуть бути предметом обміну заради миру, речник відповів, що кордони України – це питання до неї самої у переговорах, і що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.

Він додав, що позиція Британії щодо вступу України в НАТО не змінилася попри заяву Дональда Трампа, що Київ не слід приймати до Альянсу.

Представник Стармера також наголосив, що "Росія не може мати права вето на шлях України до ЄС чи НАТО".

Напередодні посадовці адміністрації Трампа – держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф – заявили, що на зустрічі на Алясці 15 серпня Путін вперше погодився, що США та європейські союзники можуть надати гарантії безпеки Україні, щоб зупинити подальшу агресію Росії.

Один із радників президента США Дональда Трампа допустив, що Сполучені Штати могли би розгорнути свої війська в Україні у рамках потенційних гарантій безпеки після завершення бойових дій.

Президент Володимир Зеленський заявив у неділю, що у нього немає детальної інформації про те, які гарантії безпеки для України обговорювали Трамп і Путін на Алясці – але він відзначив "важливий сигнал" від президента США.