В правительстве Великобритании оценили предложения США по гарантиям безопасности для Украины

Выступая перед переговорами в Белом доме 18 августа, официальный представитель премьера Великобритании Кира Стармера заявил, что предложение США по гарантиям безопасности для Украины является "значительным позитивным шагом", но детали еще предстоит обсудить.

Об этом говорится в публикации BBC, сообщает "Европейская правда".

Понедельничные переговоры, по словам спикера главы правительства Великобритании, являются "важным этапом на пути к длительному миру", и Украина должна иметь "железобетонные" гарантии безопасности.

"Очевидно, что детали этого будут предметом обсуждения, но вы видите, насколько тщательно "коалиция решительных" готовилась к развертыванию сил обеспечения безопасности после завершения боевых действий, а также к помощи в защите неба и морей Украины и восстановлении ее вооруженных сил. Мы, безусловно, продолжим обсуждать это с Соединенными Штатами", – отметил спикер.

На вопрос о предположении, что оккупированные Россией территории могут быть предметом обмена ради мира, спикер ответил, что границы Украины – это вопрос к ней самой в переговорах, и что международные границы не могут меняться силой.

Он добавил, что позиция Великобритании по вступлению Украины в НАТО не изменилась, несмотря на заявление Дональда Трампа, что Киев не следует принимать в Альянс.

Представитель Стармера также подчеркнул, что "Россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС или НАТО".

Накануне чиновники администрации Трампа – госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф – заявили, что на встрече на Аляске 15 августа Путин впервые согласился, что США и европейские союзники могут предоставить гарантии безопасности Украине, чтобы остановить дальнейшую агрессию России.

Один из советников президента США Дональда Трампа допустил, что Соединенные Штаты могли бы развернуть свои войска в Украине в рамках потенциальных гарантий безопасности после завершения боевых действий.

Президент Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что у него нет подробной информации о том, какие гарантии безопасности для Украины обсуждали Трамп и Путин на Аляске, но он отметил "важный сигнал" от президента США.